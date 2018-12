Troppe case abbandonate, il Giappone le regala a chiunque le richieda (da qualsiasi parte del mondo)

La velista Susie Goodall rischia la vita dopo la tempesta alla Golden Globe Race: «Barca rovesciata, è ferita»

Venerdì 7 Dicembre 2018, 12:48 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 14:59

Amanti del Sol Levante, prestate attenzione: come riporta la CNN, ilabbandonate a chi ne faccia richiesta.. L'annuncio è rivolto a chiunque si offra, senza distinzione di età, sesso o nazionalità.Secondo il Japan Policy Forum già nel 2013 nel paese c'erano oltre 10.000 case sfitte e vuote; e il dato è previsto talmente in peggioramento da prevedere che nel 2040 circa 900 fra città e paesi non esisteranno più. Fra queste c'è, comunità a circa due ore di treno dal centro della capitale Tokyo. Completamente gratuitamente chiunque voglia trasferirsi in Giappone può ottenere una delle 400 case vuote della città, senza alcuna distinzione.: i nuovi residenti della città dovranno avere. Ma, soprattutto, i nuovi candidati dovranno investire nella ristrutturazione della loro casa: delle 400 case a disposizione, almeno la metà sono in cattive condizioni o costruite in aree a rischio frane.Il progetto di Okutama rientra in un piano dal nome «Akiya Banks», dove il primo termine indica le case sfitte o fantasma e cerca di evitare il pesante crollo demografico che il Giappone si appresta a vivere: secondo le stime infatti la popolazione del Sol Levante passerà agli attuali 127 milioni di individui a circa 88 milioni entro il 2065.