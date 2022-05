Giapponese spende migliaia di euro per assomigliare alla sua razza di cane preferita

Un giapponese ha speso circa 14.000 euro per un costume da border collie, la sua razza di cane preferita. Toko ha assunto un'azienda giapponese nota per la produzione di modelli e sculture per film commerciali.

Secondo il quotidiano Independent, il costume da border collie è stato realizzato in 40 giorni e dopo diversi test, è stato approvato.

Secondo il quotidiano britannico, uno dei dipendenti dell'azienda che ha realizzato la tuta ha rivelato che il team ha scoperto come abbinare la figura del cane a quella dell'uomo. «Il problema è che lo scheletro di un cane non può essere riprodotto nello scheletro di un essere umano. Poiché la struttura dello scheletro è molto diversa, abbiamo dedicato molto tempo a studiare come farlo sembrare un cane», ha spiegato il funzionario.