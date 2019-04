Parigi, la rivolta dei gilet gialli contro i fondi a Notre Dame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 21 Aprile 2019, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARIGI - «Victor Hugo ringrazia per i generosi doni a Notre Dame e vi prega di fare la stessa cosa per i Miserabili»: lo slogan letterario apriva ieri uno dei due cortei dei Gilets Jaunes di Parigi. La protesta non si è fermata davanti alle fiamme che hanno divorato Notre Dame, anzi, le fiamme l'hanno rinvigorita. I più ricchi del Paese hanno regalato in meno di 48 ore quasi un miliardo per la ricostruzione? E per i cittadini in difficoltà i miliardi dove sono? chiedevano ieri i Gilets Jaunes. Sono stati in 9mila a Parigi e 27.900 in tutta la Francia a manifestare, secondo il ministero dell'Interno. Per i Gilets le cifre ufficiali falsano come al solito tutto: secondo i loro calcoli, ieri in Francia sono scese per le strade più di 101 mila persone, contro le 91 mila di una settimana fa.