Gilet gialli, scontri e tensione nel corteo a Parigi: cassonetti in fiamme alla Bastiglia, 126 fermati

La protesta per la maxi colletta per Notre Dame. Domina, nella manifestazione dei gilet gialli che ha fatto registrare alcuni incidenti a Parigi, la protesta per la maxicolletta a favore della ricostruzione della Domina, nella manifestazione dei gilet gialli che ha fatto registrare alcuni incidenti a Parigi, la protesta per laa favore della ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame dopo l'incendio. «Milioni per Notre-Dame, e i poveri?» si legge su alcuni cartelli, «Notre-Dame non siamo noi» su altri. Qualche scritta anche a favore di Julian Assange.

Ancora scontri a Parigi. Scontri a Parigi fra casseur e polizia mentre il corteo dei gilet gialli sta raggiungendo Place de la Republique. Cassonetti e materiale di cantiere sono stati dati alle fiamme, auto danneggiate e oggetti lanciati contro gli agenti, che hanno risposto con lacrimogeni. Le tensioni sono esplose sul boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla Bastiglia.

decine gli scooter dati alle fiamme e gettati al centro del boulevard Richard Lenoir e della rue du Faubourg du Temple. Gli agenti hanno fatto uso di granate assordanti per sgomberare gruppi di black bloc che avevano messo un furgone di traverso per impedire ai pompieri di accedere ai focolai di incendio. Sonoe gettati al centro del boulevard Richard Lenoir e della rue du Faubourg du Temple. Gli agenti hanno fatto uso diper sgomberare gruppi diche avevano messo un furgone di traverso per impedire ai pompieri di accedere ai focolai di incendio.





L'aria è diventata irrespirabile in tutto il quartiere per la gran quantità di gas lacrimogeni e per il denso fumo nero che si alza dai veicoli in fiamme.

La prefettura della polizia di Parigi ha reso noto che oggi alle 3.30 erano 126 le persone fermate ed oltre 11mila i controlli effettuati dal massiccio dispositivo di agenti schierato per il 23esimo sabato di proteste dei gilet gialli. Sempre secondo la prefettura sono 56 le persone per le quali è stato confermato il fermo.



Spaccate vetrine e svaligiati negozi a Place de la Republique. Gli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine a Parigi, nel corso del corteo dei gilet gialli che è arrivato a Place de la Republique, continuano. I casseur hanno spaccato alcune vetrine e svaligiato dei negozi. È toccato a McDonald's, poi al magazzino Go Sport (materiale sportivo prelevato dalle vetrine e lanciato verso la folla festante), quindi a un negozio di cellulari.

Sabato 20 Aprile 2019, 14:24 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2019 15:53

