Gile gialli, la polizia fa inginocchiare centinaia di studenti. Un video fa infuriare la Francia

Le forze dell'ordine che fanno mettere in ginocchio un centinaio di studenti di un liceo di Mantes-la-Jolie, ieri, obbligandone alcuni a tenere le mani sulla testa: il video con queste immagini, che sono state girate al termine di scene di grande violenza durate ore nella cittadina di banlieue parigina, sta suscitando molte proteste in Francia. La sommossa davanti ai licei Saint-Exupery e Jean-Rostand di Mantes-la-Jolie ha portato ieri a 153 fermi sul totale di oltre 700 in tutta la Francia. Due auto e decine di cassonetti sono stati incendiati, il rettorato ha parlato di «bombole di gas» che erano state portate davanti alla scuola e di bottiglie Molotov. I poliziotti hanno affermato di essersi ritrovati in 15 di fronte a 122 giovani con atteggiamento «ostile» in possesso di «pietre, armi improprie, bastoni e mazze da baseball».

Per Benoit Hamon, ex candidato socialista alle presidenziali e ora leader di Generation-S, «questa non è la Repubblica. La gioventù francese umiliata. Ma cosa cerca il potere se non la rabbia?». La ex ministra ecologista Cecile Duflot ha twittato: «semplicemente intollerabile». «Mi rendo conto della forza delle immagini - è invece la reazione della ministra della Difesa, Florence Parly - ma bisogna anche guardarle con distacco, prospettiva, bisogna capire i motivi per cui i poliziotti sono dovuti intervenire. Ci sono state molte violenze, durante le quali gli studenti stessi si sono messi in pericolo con le loro stesse azioni».

Venerdì 7 Dicembre 2018, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 07-12-2018 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA