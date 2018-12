Gilet gialli, un altro automobilista muore per il blocco del manifestanti: è la decima vittima

Gilet gialli di nuovo in piazza in Francia, per il sesto sabato consecutivo di mobilitazione. Le autorità prevedono una diminuzione della partecipazione, ma con la presenza di «individui piuttosto radicalizzati». Chiusa in via precauzionale la reggia di Versailles. Centinaia di manifestanti con i gilet gialli sono comparsi - a sorpresa - a Parigi nel quartiere di Montmartre, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei più turistici della capitale, hanno cominciato a chiudere le saracinesche. A Versailles, dove lo stesso Drouet aveva dato appuntamento su internet, nessun manifestante, tanto che le strade sono state riaperte. Polizia e blindati sono in allerta a Parigi ma anche a Lione, Tolosa, Orleans e in Bretagna.

Alla vigilia di un nuovo giorno di mobilitazione, il Senato francese ha adottato le misure di emergenza economica e sociale in risposta alla crisi dei « gilet gialli». Il disegno di legge, votato per alzata di mano, riflette alcuni degli annunci fatti dal presidente Emmanuel Macron il 10 dicembre: esenzione fiscale degli straordinari, prolungata esenzione dall'aumento del CSG per i pensionati e possibilità per le società di pagare un «premio» eccezionale «di 1.000 euro, esente da ogni contributo sociale e dall'imposta sul reddito, ai loro impiegati pagati fino a 3.600 euro. Non ci sarà alcun rinvio a priori al Consiglio costituzionale e il testo dovrebbe essere promulgato rapidamente, per l'attuazione all'inizio del 2019. Il ministro laburista Muriel Pénicaud ha elogiato lo