Parigi nel caos, scontri tra gilet gialli e polizia su Champs Elysees Diretta

Intanto i casseur infiltrati nella manifestazione si sono impadroniti di un rimorchio di cantiere nei pressi degli Champs-Elysees, lo hanno trascinato al centro della celebre avenue e gli hanno dato fuoco proprio davanti al celebre ristorante Le Fouquet's. Una densa colonna di fumo nero si alza dall'area delle fiamme, visibile da gran parte dei quartieri della città



Scontri e lacrimogeni sugli Champs-Elysees e nelle strade adiacenti dalla tarda mattinata: la polizia, in assetto antisommossa, ha fermato, anche con l'uso di manganelli, diversi gruppi di manifestanti che tentavano di accedere alla Concorde e alla zona dell'Eliseo nonostante i divieti.

Gli Champs-Elysees, nonostante la situazione di grande tensione, restano divisi in due, con pacifici manifestanti con i gilet gialli sulla parte alta e in basso alla Concorde, e gruppi di casseur che, con un centinaio di estremisti di destra con fazzoletti neri sul volto, si scontrano con la polizia. Il contrasto appare stridente agli osservatori, con una gran parte di persone, arrivate a Parigi per manifestare da tutta la Francia che si apprestano a raggiungere la zona «autorizzata» di Champ de Mars. Dall'altra parte, gruppi che si abbandonano a saccheggi e distruzioni, utilizzando in gran parte le barriere dei cantieri lasciate sul posto dal Comune di Parigi nonostante il rischio degli scontri. Una circostanza, quest'ultima, apertamente criticata dai funzionari di polizia intervistati dai media francesi.

La manifestazione autorizzata è prevista per le 14 a Champ de Mars, vicino alla Tour Eiffel.

Sabato 24 Novembre 2018, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 24-11-2018 14:07

