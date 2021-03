Giocatore di hockey muore a 19 anni durante una partita: «Colpito alla testa da un disco»

Un giocatore di hockey russo di 19 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa dal disco durante una partita. A riportare la notizia è stato il suo club insieme alla lega. Il difensore Timur Faizutdinov stava giocando per la squadra junior della Dynamo St Petersburg in una partita di playoff contro Loko Yaroslavl venerdì scorso quando è stato colpito da un disco colpito dalla zona neutra.

Faizutdinov è crollato ed è stato curato sul ghiaccio dal medico della squadra e dai paramedici prima di essere portato in un ospedale nella città di Yaroslavl, 160 miglia a nord-est di Mosca. La Junior Hockey League ha dichiarato che Faizutdinov è morto martedì dopo che i medici hanno provato a lungo a salvargli la vita per tre giorni. La Dynamo ha detto che le prossime partite nelle competizioni, inclusa la Kontinental Hockey League, inizieranno con un minuto di silenzio per Faizutdinov.

Ultimo aggiornamento: 15:18

