Gioco erotico con la pistola finisce male, 24enne muore in camera da letto

Lunedì 10 Giugno 2019, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 17:37

Il gioco erotico è troppo pericoloso e finisce in tragedia. Andrew Charles Shinault, 23 anni, ha involontariamente sparato a Paloma Williams, 24 anni, mentra stavano facendo sesso. I due hanno utilizzato la pistola come gioco sessuale, ma deve essersi spostata la sicura, così proprio durante l'amplesso l'arma ha esploso un colpo uccidendo la giovane donna.La coppia si trovava nella casa di lui, a Valico, in Florida. I due si conoscevano da un paio di settimane ed erano all'apice della passione. Il 23enne ha raccontato alla polizia che avevano deciso di fare un gioco erotico con l'arma. Pare che i due stessero sfregando la pistola con i corpi, non curandosi di quelle che sarebbero potute essere le conseguenze.Secondo quanto riporta il Mirror , la sicura si è spostata ed è stato premuto il grilletto. Paloma è stata ferita al torace, è stata subito portata in ospedale, ma le sue condizioni erano troppo gravi ed è morta dopo poche ore. Pare che entrambi fossero sotto l'effetto di metanfetamina. L'ipotesi di un incidente però non convince le autorità, secondo le quali non sarebbe così semplice rimuovere la sicura da un'arma. Le indagini sul caso proseguono.