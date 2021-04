Giordania, colpo di Stato sventato contro il re: giallo sull'arresto dell'ex principe ereditario

​Giordania, sventato un colpo di Stato contro il re. Ed è un giallo l'arresto dell'ex principe ereditario. Sono in corso arresti ad alto livello per ragioni di sicurezza, dunque, in Giordania. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Petra che cita fonti della sicurezza secondo cui tra le persone fermate ci sono Sharif Hassan Bin Zaid e Basem Ibrahim Awad Allah. Il primo - secondo fonti stampa - è legato al principe Ali Ben Hussein, fratello del re mentre il secondo è stato capo ufficio della Casa Reale. Secondo il Washington Post anche il principe Hamza, figlio maggiore del defunto re Husseim e fratellastro del Re Abdallah II, è stato posto agli arresti domiciliari.

APPROFONDIMENTI IL GOLPE MILITARE Birmania, l'esercito spara al funerale di una delle vittime.... LA GUERRA CIVILE Birmania, colpo di Stato: oggi oltre 90 morti. Ucciso anche un bimbo:... IL CASO La suora eroica che ha fermato la polizia in Myanmar: «se...

Il Principe Hamza bin Al-Hussein «non è agli arresti domiciliari nè detenuto». Lo dice l'agenzia ufficiale Petra che cita «una fonte informata» riferendosi a quanto sostenuto «da alcuni media» circa i venti arresti ad alto livello compiuti nel Regno «per ragioni di sicurezza».

Massive security deployment in the Dabouq area, near the Jordanian royal palaces in Amman, #Jordan after a coup attempt has taken place. pic.twitter.com/FMhfvByUc0

— IntelOmarion (@IntelOmarion) April 3, 2021