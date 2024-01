Meloni da Erdogan a Istanbul, sul tavolo i nodi Gaza, migranti e Ucraina

La premier Giorgia Meloni ha da poco fatto il suo ingresso al palazzo Vahdettin, una delle residenze presidenziali a Istanbul, per l'incontro con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Non sono previste dichiarazioni alla stampa dei due leader.

Mentre il colloquio tra Meloni ed Erdogan è in corso, la presidenza della Repubblica di Ankara ha diffuso una foto dei due leader, seduti accanto alla bandiera italiana e quella turca, durante l'incontro presso il palazzo Vahdettin di Istanbul.

Il giro al Bazar

Nella sua visita al Gran Bazar, il mercato più grande e antico di Istanbul, Meloni, circondata dagli agenti della scorta, è stata applaudita da vari negozianti e passanti. «Come state, tutto bene?», ha detto la premier ad alcuni di loro che l'hanno salutata in italiano: «Vivete qua?». «No, in Francia, però veniamo sempre in Italia», le ha risposto un uomo. «E tornate», l'invito rivolto dalla presidente del Consiglio, che durante la visita al mercato si è fermata anche da Havuzulu, uno storico ristorante ottomano.