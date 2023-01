Giornalista canadese sviene in diretta

Jessica Robb, una giornalista televisiva canadese, era in diretta a Edmonton, in Canada, quando si è sentita male e ha perso conoscenza, finendo a terra.

La donna è stata costretta a chiedere aiuto, spiegando che non si stava sentendo bene e che stava per perdere i sensi.

Secondo il New York Post, l'emittente televisiva non ha spiegato le cause del malore della reporter.

«Domenica sera si è verificato un episodio molto personale e vulnerabile, come ho riferito in diretta», ha scritto Jessica Robb su Twitter. La giornalista ha poi aggiunto che il video è stato condiviso sui social network, «insieme a teorie infondate sulla causa» del suo svenimento.