Brasile, giornalista Cnn rapinata in diretta tv: bandito armato di coltello fugge con smartphone e telecamera

. Un giornalista della CNN è stataa da un uomo. La reporter era in strada a San Paolo, in Brasile, mentre faceva il collegamento con uno smartphone in mano, dettaglio notato da un malvivente di passaggio che nonostante le telecamere si è avvicinato minacciandola e l'ha derubata.La giornalista Bruna Marcedo è intervenuta in un live quando viene derubata. Da un'attenta osservazione delle immagini, si nota come l'uomo si aggirasse nella zona da un po' di tempo. Nel video si vede il ladro con un coltello in mano avvicinarsi alla giornalista, mettere l'arma nella pancia e rubarle poi il telefono.Poi le immagini si interrompono. La giornalista e l'operatore sono usciti fortunatamente incolumi dalla rapina, ma lei stessa ha raccontato successivamente che tutto il resto dell'attrezzatura, camera e microfoni, sono stati presi dal ladro.