«Mi sta mordendo»: giornalista inseguito da un maiale, la scena trasmessa in diretta

Un grosso maiale ha inseguito Lazos Mantikos, un reporter del canale ANT1, mentre trasmetteva in diretta dalla città turistica di Kineta, Grecia, come dimostrato da un video condiviso su Twitter.

Il giornalista stava descrivendo gli effetti devastanti delle piogge torrenziali degli ultimi giorni, quando l'animale si è avvicinato minacciosamente e ripetutamente alll'uomo.

Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB

— Kostas Kallergis (@KallergisK) 26 novembre 2019