Un giro sulla giostra che si sarebbe potuto trasformare in tragedia. Circa 10 persone, tra cui bambini, sono rimaste ferite cadendo da un'altezza di 25 metri a bordo di una giostra in caduta verticale, il cui sistema frenante non avrebbe funzionato, vedendo il video diffuso su Twitter. L'incidente si è verificato nella giornata di domenica, in India, in un luna park allestito nel distretto del Mohali ed a darne notizia è stato il giornale India Tribune.

Mamme e bambini feriti

Secondo notizie diffuse dal sito indiano, le persone coinvolte nella caduta libera della giostra, riporterebbero dolori a testa, schiena e collo, mentre alcuni bambini sarebbero in stato di choc, ma nessuno avrebbe riportato ferite gravi da richiedere un intervento chirurgico. Secondo i testimoni oculari dell'accaduto, subito dopo l'incidente lo staff della giostra si è dato alla fuga, inseguito dai presenti, che hanno da subito denunciato alla polizia l’assenza di misure di sicurezza adeguate.

La giostra collassa

Nel video ripreso con un cellulare è evidente come la piattaforma della giostra abbia subito un collasso improvviso; osservando bene, infatti, si vede chiaramente una leggera inclinazione, e subito la caduta verticale con lo schianto a terra.