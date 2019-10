Inyoung You, 21 anni, della Corea del Sud, è stata accusata dal pubblico ministero della contea di Suffok, Massachusetts, di omicidio colposo involontario, per aver incitato al suicidio il suo fidanzato, Alexander Urtula. Durante una conferenza stampa, Rachel Rollins ha spiegato che Urtula, 22 anni, appena due ore dopo essersi laureato in biologa alla Boston University, ha deciso di togliersi la vita, lanciandosi dall'ultimo piano di un edificio vicino.



Dall'analisi dei tabulati telefonici di Urtula sembrerebbe che il giovane subisse continui abusi fisici, verbali e psicologici da parte della fidanzata. Durante i due mesi precedenti al suicidio, infatti, la coppia ha condiviso più di 75.000 messaggi, di cui 47.000 inviati dalla ragazza. Molti di questi erano dei veri incitamenti alla morte, in cui la ragazza esortava il fidanzato a suicidarsi, ricordandogli costantemente che lei, la sua famiglia e il mondo sarebbero stati meglio senza di lui.







Questi messaggi, ha affermato l'accusa, mostravano chiaramente «la dinamica del potere» stabilita nella relazione, in cui l'imputata faceva richieste e minacce nella consapevolezza di avere il controllo sia mentale che emotivo della vittima. L'indagine accusatoria sostiene anche che la giovane era a conoscenza «della spirale di depressione e dei pensieri negativi causati dai sui abusi».



L'imputata, una studentessa di economia alla Boston University, ha lasciato gli Stati Uniti ed è tornata nel suo paese senza completare gli studi. La procura ha dichiarato di essere in contatto con il suo avvocato e si aspetta che la giovane ritorni volontariamente per affrontare il processo.