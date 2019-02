Giovane muore per aver ingerito troppe bibite: guadagnava trasmettendo online le sue sbornie

Fatal fame: Chinese man drinks himself to death chasing the live-stream dream https://t.co/4kOXhjLfn3 — SCMP News (@SCMPNews) 20 febbraio 2019

Venerdì 22 Febbraio 2019, 18:20

Un giovane cinese di 29 anni, identificato come Chu, è morto dopo aver trasmesso un video che lo ritraeva bevendo una grande quantità di alcolici in un supermercato della città di Dalian nella provincia di Liaonin. Il tragico evento è accaduto lo scorso 31 dicembre, tuttavia è stato reso noto solo in questi giorni dal South China Morning Post.Dopo essere uscito dal supermercato, il giovane si è sentito male su un taxi e è stato portato in ospedale, dove è morto poco dopo, anche se non sono state chiarite le cause del decesso.«Non è morto perché ha bevuto tanto oggi, è morto perché beveva da tre mesi. Beveva senza sosta birra e altri alcolici», hanno dichiarato gli amici della vittima.Secondo le testimonianze, Chu aveva cominciato a bere con l'obiettivo di trasmettere questa sua trovata sui social e guadagnarci. Infatti, riusciva a guadagnare circa 500 yuan, 70 euro, al giorno grazie agli utenti che seguivano i suoi video.In una di queste trasmissioni, Chu ha persino bevuto olio. In un'occasione, il ragazzo aveva però annunciato di non poterlo più fare, ma i suoi seguaci lo hanno persuaso a non farlo.La piattaforma ha risposto alla notizia, bloccando l'accesso ai video di Chu, «Abbiamo avviato un'indagine interna», ha affermato la società.