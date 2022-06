Cade dal balcone durante la festa: morto a 26 anni

Un giovane di 26 anni è morto in seguito a una caduta, da circa sette metri di altezza, a Vale de Cambra, Aveiro, Portogallo. Secondo quanto appreso da Correio da Manhã, la vittima ha perso l'equilibrio ed è caduta da un balcone durante una festa tra amici.

João Almeida è andato in arresto cardiorespiratorio, per salvarlo è stato tentato il tutto per tutto anche con le manovre di rianimazione, ma non ha resistito alle gravi ferite riportate. La morte è stata constatata sul posto dall'equipe medica del primo soccorso.

L'allerta di quanto accaduto è stata data, intorno alle 4:30, ai vigili del fuoco di Vale de Cambra, in Rua da Belavista, zona di bar e locali notturni e contemporaneamente è stato richiesto anche l'intervento dell'ambulanza.

APPROFONDIMENTI THAILANDIA Evgenia Smirnova, modella russa precipita per 25 metri e muore:... IL DRAMMA Modena, bimbo giù dalla finestra del secondo piano: è... MILANO Milano, artigiano cade dal quarto piano e muore: stava montando delle...

La polizia di Vale de Cambra è stata chiamata a indagare sulle cause e le circostanze della fatale caduta.

Il corpo del giovane è stato portato dai vigili del fuoco di Vale de Cambra presso l'ufficio dell'Istituto di Medicina Legale di Feira.