Ragazzo ritrova suo padre alla vigilia di Natale: lo cercava da 10 anni, era diventato un clochard

"So happy for you both, what a lovely Christmas present."https://t.co/8awgom5snT — Liverpool Echo (@LivEchonews) December 28, 2020

Jason Kelly, 23 anni, che vive nella città britannica di Liverpool, è riuscito a trovare suo padre, David Kelly, poco prima di Natale, dopo oltre 10 anni di intense ricerche, secondo quanto riportato dai media locali.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Operazione Santa Claus: carabinieri e volontari regalano giochi ai... VITA DA SALMONI Laura, l'angelo custode degli ultimi: «Natale insieme... LA SOLIDARIETÀ Rione Sanità, pizze solidali ai clochard: «Noi non ci...

Dopo il divorzio dalla moglie, David Kelly era noto per essere un senzatetto che dormiva nei parchi e nei cimiteri della città. Il quotidiano locale Echo ha pubblicato la storia pochi giorni prima di Natale, con una foto dell'uomo, scattata alla fine degli anni '90. L'articolo ha avuto un grande seguito e Jason che è stato informato dell'attuale condizione di suo padre, alla vigilia di Natale si è recato in un luogo dove era sicuro di trovarlo. Tuttavia, il padre c'era. Quando stava per andarsene, ha visto l'uomo tornare. Jason ha iniziato a parlargli, ma lo shock per l'uomo è stato così forte che ha iniziato a correre e il giovane ha dovuto inseguirlo.

«Quando mi ha riconosciuto, mi ha fissato, ha chiesto della famiglia, oltre a cercare di ricordare la mia data di nascita», ha osservato Jason. «In quel momento in cui faceva fatica a guardarmi, i suoi occhi erano pieni di lacrime», ha raccontato il giovane.

Jason ha detto che ha ripreso la sua relazione con suo padre anche se con molta calma. Dopo aver trascorso il giorno di Natale con sua madre, suo fratello e sua sorella, Jason ha portato la cena a suo padre e gli ha regalato un cellulare in modo che possano rimanere in contatto. «Trovarlo prima di Natale è stato assolutamente fantastico, è un miracolo», ha esclamato Jason.

© RIPRODUZIONE RISERVATA