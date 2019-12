Cile, giovane schiacciato tra due mezzi dei Carabineros: video choc, proteste nel Paese

Un video virale sul web mostra un giovane incappucciato nella piazza mentre altri dimostranti lanciano oggetti di ogni genere contro due camionette dei Carabineros. Nella ressa, il giovane finisce schiacciato tra i due mezzi. Video shock mostra in Cile un manifestante anti-governativo schiacciato in Plaza Italia a Santiago. L'episodio si è verificato venerdì, ma è stato reso noto solo oggi. Il giovane dimostrante, 20 anni, ha riportato la frattura del bacino ma secondo i media non è in pericolo di vita.

