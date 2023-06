Giovanni Di Massa, manager italiano fermato a Mosca. «Era in possesso di mefedrone». La società: «Era in ferie, siamo stupiti»

È stato fermato a Mosca e l'accusa sarebbe: possesso di stupefacenti. Ora è in attesa del processo. Si tratta di Giovanni Di Massa, un top manager italiano di 61 anni della compagnia energetica Iss International. L'uomo è attualmente in libertà vigilata.

Brittney Griner, dalla prigionia in Russia al basket: «Ora credo nel mio Paese»

Mosca, manager italiano in attesa di processo

Il consolato generale della Farnesina si sta occupando del caso. I diplomatici vogliono prima di tutto chiarire le circostanze del fermo. Il connazionale si trova in libertà vigilata, in attesa di giudizio.

L'uomo sarebbe stato fermato dalla polizia stradale mentre guidava un'auto aziendale in piena notte e trovato in possesso di mefedrone, una sostanza psicoattiva. Lo riporta il media russo Baza su Telegram. Dopo aver fermato la macchina, secondo quanto riporta il media, gli agenti avrebbero notato che Di Massa era visibilmente nervoso e hanno deciso di perquisirlo. Il manager italiano aveva con sé una bustina di polvere bianca, che si sarebbe rivelata mefedrone, precisamente 1,15 grammi.

Il precedente più noto di un fermo di questo tipo sembra essere quello della giocatrice di basket americana che fu fermata in aeroporto perché nella sua valigia furono trovate alcune fiale di olio di cannabis. Brittney Griner fu condannata a 9 anni di carcere e poi liberata grazie a uno scambio prigionieri.

Brittney Griner liberata, scambio di prigionieri con un trafficante russo: chi è la star Usa del basket

Mefedrone, cos'è

Si tratta di una sostanza stimolante. Il mefedrone viene solitamente commercializzato sotto forma di polvere o di compresse. I nomi gergali del mefedrone sono: ‘Meow’; ‘Meow meow’; ‘M-Cat’; ‘Bubbles’; ‘Miaow’; meph; Drone; Bounce, Mad cow.

La società: era in ferie, siamo stupiti

Di Massa «è un dirigente della società, era in vacanza, non sapevamo dove fosse. La società fa fatica a raccogliere questa notizia che riceve con grande stupore e meraviglia. È sempre apparso come una persona pacata, seria per bene, un grande lavoratore. Si fa fatica a pensare che il collega possa essere interessato da queste dinamiche». È quanto dichiara la Iss International, compagnia energetica di cui era dipendente l'italiano. «La società si sta attivando tramite la Farnesina», ha aggiunto spiegando di non aver ancora avuto contatti con il dirigente. Anche Giuseppe Bellantoni, presidente e amministratore delegato di Iss International Spa, è intervenuto in una nota inviata all'ANSA: «La Società da me rappresentata esprime in primo luogo stupore ed incredulità alla notizia appresa dai media tenuto conto che l'ingegnere Di Massa è sempre apparso come persona ligia, attenta e gran lavoratore». «L'ingegnere Di Massa stava godendo di un periodo di ferie e, pertanto, non si trovava a Mosca per motivi di lavoro, ma personali. La società non è riuscita a mettersi in contatto col proprio dipendente che avrebbe dovuto riprendere servizio nella giornata di oggi presso la nostra filiale di Abu Dhabi, sua sede lavorativa ordinaria. La società si sta attivando con il ministero degli esteri per avere maggiori chiarimenti», conclude la nota.