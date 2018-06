Nei video delle telecamere della metropolitana del Cairo il giorno della scomparsa di Giulio Regeni il ricercatore italiano non compare mai, ma ci sono dei

«Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Roma e dalla Procura generale d'Egitto hanno permesso di verificare l'assenza, tra quanto si è riusciti a recuperare, di video o immagini relative a Giulio Regeni all'interno o in prossimità di stazioni della metro del Cairo». È quanto si legge in una nota dei due uffici giudiziari secondo cui «dall'esame delle registrazioni acquisite è emerso che vi sono diversi 'buchì temporali in cui non vi sono né video né immagini» pertanto «sono necessarie ulteriori indagini tecniche per accertarne le cause».

Mercoledì 27 Giugno 2018, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 16:12

«buchi temporali» in cui i video si interrompono.