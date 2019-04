Gli diagnosticano un cancro al fegato, ma lo bacia la lotteria con 250mila dollari

Venerdì 5 Aprile 2019, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 15:54

Uno statunitense a cui è stato da poco diagnosticato un cancro al fegato ha vinto 250mila - circa 220mila euro - alla lotteria.Richard Beare, un meccanico in pensione del Carolina del Nord, malato di cancro in fase avanzato, poco dopo aver ricevuto la drammatica notizia della sua malattia, ne ha ricevuta anche una bellissima: la vittoria alla lotteria come riferito da Fox News.Beare ha raccontato «poche volte ho giocato alla lotteria, ma alcune settimane fa ho deciso di comprare un biglietto».«L’ho comprato solo perché mia moglie mi aveva detto che il jackpot era davvero alto», ha spiegato l’uomo.Beare ha comprato quattro biglietti e l’ultimo è risultato essere quello vincente.Con le dovute detrazioni fiscali, il fortunato vincitore ha ricevuto 176.876 dollari - quasi 160mila euro - con la quale desidera viaggiare e conoscere l’Italia.