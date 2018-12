Gloria, ultima chiamata dalla Grenfell Tower: «Non voglio che mi sentiate morire»

Mercoledì 5 Dicembre 2018, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 05-12-2018 15:08

«Mi ha detto, c’è il fuoco c’è il fuoco e poi mi ha detto che voleva mettere giù, non voleva che sentissi le sue ultime grida».di, madre di, la ragazza di Camposampiero (Padova) morta nel rogo della Grenfell Tower a Londra insieme al fidanzato veneziano. La donna ha raccontato in una dichiarazione valida per l'inchiesta inglese l’ultima telefonata con la figlia, arrivata quella tragica notte e durata 22 minuti.LEGGI ANCHE«Ho capito che non avevano speranze. Gloria mi ha detto “mi voglio buttare dalla finestra, credimi c’è il fuoco, qui, ovunque, stiamo solo aspettando”». E ancora, spiega la donna nella sua dichiarazione: «Mia figlia ha detto "non posso credere che finisca così"». E poi la mamma ha sentito Gloria dire: «Il fuoco sta entrando dalla finestra... E poi mi ha detto che voleva interrompere la telefonata, "No, passami Marco". Lei mi ha risposto che stava parlando con suo padre. E mi ha ripetuto che non riusciva più a respirare. Ha ribadito cosa provava per noi e che dovevamo salutarci, che avremmo dovuto essere forti».«A un certo punto Gloria mi ha detto che avrebbe messo giù il telefono, che non voleva che sentissi più nulla, e mi ha detto addio».