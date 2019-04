Gonfiabili al parco giochi volano per il vento, due bimbi morti e 18 feriti

Lunedì 1 Aprile 2019, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 20:04

Un dramma difficile anche da raccontare, quello che è avvenuto ieri a, una città della provincia di Henan, in. Unsi è abbattuto sulla zona, causando diversi danni ma soprattutto una vera e propria strage in unmolto frequentato da bambini. Il bilancio finale è drammatico:sono, altri diciotto sono rimasti feriti e anche due adulti sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale.Un filmato girato da uno dei presenti ha documentato la scena drammatica in cui la violenta e gigantesca tromba d'aria colpisce in pieno una parte del parco giochi, facendo librare in aria, a diversi metri d'altezza, dueI due gonfiabili restano sospesi in aria per diversi secondi, per poi precipitare violentemente a terra. Nell'incidente hanno perso la vita due bambini, come riporta anche 20minutos.e s.