Gorbaciov, le condoglianze di Putin: «Manderò un telegramma ai parenti e agli amici»

Mikhail Gorbaciov sarà sepolto nel cimitero di Novodevichy a Mosca, in una tomba di famiglia, dove potrà riposare accanto alla moglie. Lo ha annunciato alla Tass una persona che conosceva i desideri dei parenti dell'ex presidente. Gorbaciov è morto oggi al Central Clinical Hospital all'età di 92 anni. «Mikhail Sergeevich sarà sepolto accanto a sua moglie Raissa al cimitero di Novodevichy», ha detto la fonte all'agenzia russa.

Mikhail Gorbaciov, chi è l'uomo della Perestrojka (dalla quale fu schiacciato)

Morte Gorbaciov, le condoglianze di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue più sentite condoglianze per la morte di Mikhail Gorbaciov e manderà un telegramma ai parenti e agli amici del defunto. Lo fa sapere il Cremlino citato dalla Tass.

Salvini: « Ha lasciato il segno nel Novecento »

«Ci lascia un uomo che ha lasciato un segno importante nel secolo scorso, buon viaggio. #Gorbaciov». Lo scrive il leader leghista Matteo Salvini su Twitter.

L'incontro con Giovanni Paolo

Dal Vaticano ricordano: «E’ morto Mikahil Gorbaciov. Il suo incontro in Vaticano con Giovanni Paolo II del 1 dicembre 1989, una pagina storica indelebile del XX secolo».

Le opinioni

«Un vero rivoluzionario, un autentico democratico», scrive un utente. Mentre per altri è stato «un uomo che ha tentato di cambiare la Storia in Europa. Purtroppo chi l'ha seguito in Russia non è stato alla sua altezza». Altri lo ricordano come «l'ultimo presidente dell'URSS». C'è poi chi lo ricorda come «un grande statista che con Regan all'epoca creo una politica di avvicinamento all'Europa: la Perestroika». E chi non gli perdona Chernobyl.

La guerra fredda evitata

«È morto Mikhail #Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica - scrive la Rai -. Protagonista della scena mondiale, alla fine degli anni '80, fu determinante nella fine della guerra fredda e nella caduta del muro di Berlino».