Il ministro britannico Gove e aspirante erede di May ammette: ho preso cocaina

«Ho preso cocaina, in più di un'occasione», anche se è accaduto 20 anni fa e ora «ne sono pentito. È stato un errore»: mette così le mani avanti, in un azzardo politico piuttosto temerario, il ministro dell'Ambiente britannico, uno dei più quotati sfidanti dialla leadership dei partito conservatore e del Paese.Gove è un fautore della Brexit, ma da posizioni più moderate rispetto al 'kamikaze' Johnson, di cui non sposa la preferenza per un 'no deal' o comunque la scadenza improrogabile del 31 ottobre con o senza accordo, per il quale ha proposto una possibile dilazione. Al momento i bookmaker della politica collocano Gove terzo nella corsa all'eredità della May dopo Johnson e il ministro degli Esteri, Jeremy Hunt, pragmatico come lui e, come lui, meno divisivo dell'ex inquilino del Foreign Office, a cui favore però gioca la vulcanica personalità che ne hanno fatto una celebrità assoluta, nel bene e nel male.Corsa molto delicata, quindi, alla quale Gove ha inteso iniettare una dose di onestà e sincerità, di solito apprezzate in politica. Apprezzamento dichiarato da uno dei suoi rivali minori nella corsa verso Downing Street, il 'brexiteer' oltranzista Dominic Raab, secondo cui l'ammissione non deve costargli la corsa. Raab ha detto di averne «ammirato l'onestà», dopo avere a sua volta ammesso recentemente di aver fumato marijuana in gioventù, ma precisando di «non aver mai assunto droghe di classe A».Un bel contrasto con la confessione di Gove: «Ho assunto droghe in molte occasioni, in occasione di eventi sociali, oltre 20 anni fa», ha confessato il ministro al tabloid conservatore Daily Mail. «All'epoca ero un giovane cronista. È stato un errore. Ci ripenso e mi dico: 'Vorrei non averlo mai fatto'», ha aggiunto Gove, che in agosto compirà 52 anni, anticipando al contempo, usando il fattore sorpresa, le polemiche future.Gove ha infatti inteso giocare d'anticipo sull'uscita imminente della sua biografia, scritta dal giornalista Owen Bennett, dal titolo «Michael Gove: A Man in a Hurry» (Un uomo che ha fretta), nel quale ammette di aver tirato cocaina durante la precedente selezione del leader dei Tory del 2016. «Il libro è corretto», ammette. «Ovviamente, sta ai miei colleghi parlamentari e ai membri del partito conservatore decidere se io debba essere il leader», ha detto, coronando il suo azzardo.E mentre il Regno Unito si arrovella entrando nella 'lunga estate' della Brexit, la più famosa tradizione monarchica al mondo, baciata da una giornata di sole splendente, ha riempito il centro di Londra di colore, con l'annuale parata di Trooping the Colour . Da oltre 270 anni l'8 giugno si celebra il compleanno ufficiale dei monarchi britannici. Ben 1.400 guardie reali in alta uniforme rossa e colbacco nero hanno percorso il Mall. E fra i reali, è ricomparsa la duchessa di Sussex Meghan, per la prima volta dopo la nascita il 6 maggio del baby Archie. Rilassata e sorridente, la consorte del principe Harry era vestita in un abito blu di Givenchy, con cappellino piumato coordinato, quando ha percorso in carrozza, con accanto il marito in alta uniforme, ma senza il piccolo, il Mall e il Horse Guards Parade fra due ali di folla. Per poi riapparire, con tutto il resto della famiglia reale, dal balcone drappeggiato di rosso e oro di Buckingham Palace