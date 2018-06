Il giuramento laico di Sanchez, per la prima volta senza crocifisso e Bibbia

Sabato 2 Giugno 2018, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MADRID - Senza crocifisso e bibbia, giuramento laico sulla Costituzione per Pedro Sanchez questa mattina davanti al re Felipe VI. È il primo premier spagnolo che prescinde dai simboli religiosi nella cerimonia, alla quale era presente anche Mariano Rajoy, sfiduciato ieri dal voto alla Camera dei 180 deputati, che hanno sostenuto la mozione socialista. Quasi in contemporanea a Barcellona, invece, Quim Torra, il neo presidente della Generalitat, si è affidato a un San Jordi – il santo patrono dei catalani - di argento del XV secolo per giurare l’investitura. «Stato Laico di fronte al Medioevo», titola El Pais. Alla presenza dei famigliari dei dirigenti in carcere o all’estero, i nuovi ministri catalani hanno giurato promettendo di restituire gli incarichi ai loro predecessori legittimi. «Presidente Parlem», presidente parliamo, assumiamo rischi del dialogo, il messaggio di Quim Torra a Sanchez.In 24 ore, il nuovo premer socialista, autore del ribaltone alla Camera, secondo la procedura costituzionale, si è trovato come nuovo inquilino alla Moncloa, che Rajoy ha lasciato oggi stesso. E ha allo studio la composizione del nuovo monocolore socialista, sostenuto dai soli 84 deputati su 350, che dovrà portare la Spagna verso la fine della legislatura, nel 2020. Sanchez ha già annunciato che sarà un esecutivo paritario alla Zapatero ed europeista. Con iniziative di governo a costo zero, dato che il premier si è impegnato a rispettare la Finanziaria per quest’anno approvata dal leader dei popolari uscente. Nel decalogo delle priorità di accordo di paese che il Psoe aveva presentato a inizio dell’anno, «pensioni, educazioni, scienza e reindustrializzazione, uguaglianza, salvataggio dei giovani, politica dell’acqua e reddito minimo vitale», fra le altre misure.Secondo fonti del suo entourage, comincerà dal recupero del ministero dell’uguaglianza, ma che sarà probabilmente a carico della presidenza, non avendo un capitolo previsto in bilancio. E proseguirà con la reintroduzione della sanità universale, che il governo del Pp aveva tolto agli immigrati irregolari. Nella rosa dei papabili, per una dozzina di dicasteri, a parte i nomi dei suoi fedelissimi, come l’ex ministra Carmen Calvo alla vicepresidenza, per gli esteri si fa quello di Josep Borrell, ex presidente del Parlamento europeo o di Miquel Iceta, leader del Psc, come segnale di apertura di dialogo da dare ai catalani. Mentre l’ex presidente basco Patxi Lopez assumerebbe il portafoglio per le questioni territoriali, come ammiccamento ai baschi del Pnv, il cui voto è stato decisivo per la sfiducia all’ormai ex primo ministro Rajoy.Fra le sfride principali che attendono Pedro Sanchez proprio quella di recuperare una normalità istituzionale nei rapporti fra Madrid e la Catalogna che, con la presa di funzioni del nuovo governo non è più sottoposta al commissariamento, imposto sette mesi fa con l'applicazione dell'articolo 155 della costituzione, dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza. «Questa questione non si risolve nascondendosi dietro le toghe, c’è un problema politico da risolvere», aveva sostenuto Sanchez durante il dibattito in parlamento sulla mozione di censura, riferendosi ei dirigenti indipendentisti in carcere o riparati all'estero. Ora tocca a lui affrontarlo