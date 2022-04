Boris Johnson nella bufera, le denunce choc: «Tre ministri accusati di abusi sessuali, segnalati 56 deputati»

LONDRA - Un altro terremoto scuote il governo Johnson. E non solo visto che le rivelazioni di ieri riguardano anche l'opposizione. Dopo il partygate, in cui Downing Street è finita nel mirino per aver violato le restrizioni anti Covid organizzando feste durante il lockdown, questa volta lo scandalo è di natura sessuale. Tre ministri conservatori e due ministri ombra - che nel sistema politico britannico seguono gli stessi incarichi dei loro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati