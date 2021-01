Gran Bretagna, nuovo record di casi (58.784). Johnson parla alla nazione: si va verso lockdown

Nuovo record giornaliero di contagi da Covid nel Regno Unito, dove i casi censiti nelle ultime 24 ore toccano oggi quota 58.784 su un numero di tamponi salito ieri a quasi 430.000. l primo ministro britannico Boris Johnson si rivolgerà stasera alla nazione dagli schermi della tv per formalizzare la già preannunciata nuova stretta anti-Covid (lockdown o semi-lockdown nazionale) di fronte all'ultima impennata di contagi nel Regno Unito, al ritmo di oltre 50.000 al giorno, alimentata anche dalle varianti del coronavirus individuate più di recente. Lo rende noto Downing Street precisando che il governo Tory ha anche deciso di riconvocare mercoledì il Parlamento prima della fine ufficiale della pausa natalizia per dibattere delle nuove misure e chiedere un voto di sostegno.

Johnson: «Misure più severe»

Il governo Tory britannico si appresta a formalizzare un'ulteriore stretta nel Regno Unito sulle precauzioni anti-Covid di fronte all'impennata dei contagi alimentata dalle nuove varianti del virus. Lo ha confermato il premier Boris Johnson durante una visita al Chase Farm Hospital di Londra per celebrare l'avvio delle vaccinazioni Oxford/AstraZeneca dopo quella del prototipo Pfizer d'un mese fa sull'isola: primo Paese al mondo ad avviare le somministrazioni con due diversi vaccini.

«Se guardiamo ai numeri non c'è dubbio che misure più dure debbano essere adottate», ha detto Johnson, evocando «settimane molto dure» prima che i vaccini possano fare effetto sulla generalità della popolazione. I media ipotizzano l'annuncio di una sorta di terzo lockdown nazionale nelle prossime 24 ore. Il premier ha parlato del via odierno della nuova campagna vaccinale come di un successo per il Paese, dicendosi fiducioso sulla possibilità di risolvere gli attuali limiti dei produttori sul fronte della quantità immediata di fornitura di dosi. In totale il Regno si è finora assicurato la prenotazione di circa 360 milioni di dosi di 7 diversi candidati vaccini: incluse 100 milioni del siero Oxford/AstraZeneca e 40 milioni di BioNTech/Pfizer.

Ultimo aggiornamento: 17:58

