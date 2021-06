Gran Bretagna, niente quarantena per chi torna da Malta, Madeira e Baleari. Tunisia in lista rossa

Per i britannici sarà possibile dal 30 giugno sarà possibile recarsi a Malta, Madeira e le Isole Baleari senza bisogno di osservare la quarantena al ritorno, dopo l'inserimento di queste destinazioni nella lista verde del governo di Boris Johnson. Lo ha annunciato il segretario britannico ai Trasporti, Grant Shapps. Secondo le regole in vigore in Gran Bretagna, le persone in arrivo da destinazioni incluse nella Lista Verde non sono tenute ad autoisolarsi. I viaggiatori che tornano dalle località della Lista Ambra devono rispettare una quarantena di 10 giorni e fare due test, mentre è vietato recarsi nei Paesi della lista rossa, della quale dal 30 giugno faranno parte anche Eritrea, Haiti, Repubblica Dominicana, Mongolia, Tunisia e Uganda.

Tunisia in lista rossa

L'ambasciata britannica in Tunisia ha annunciato che il Paese, a causa degli ultimi dati che mostrano «un aumento del rischio per la salute pubblica e la trasmissione alla comunità nel Regno Unito», è stata aggiunta alla «lista rossa». Pertanto, solo i cittadini britannici e irlandesi e i cittadini di paesi terzi con diritto di soggiorno nel Regno Unito potranno recarvisi, se sono stati in Tunisia nei dieci giorni precedenti al ;;loro arrivo. Dovranno rimanere in un hotel per una quarantena di dieci giorni dopo l'arrivo e superare diversi test Pcr. La decisione britannica riflette la difficile situazione sanitaria in Tunisia, in cui secondo i dati forniti dal ministero della Sanità relativi al 23 giugno, sono stati 3.959 i nuovi casi confermati su 11.418 test effettuati e 88 i decessi nelle 24 ore di tempo considerate, con un tasso di positività del 34,60% . Tassi di contagio particolarmente alti in alcune regioni, che hanno costretto il governo domenica scorsa a decretare il lockdown generale in quattro governatorati del Paese, Kairouan, Siliana, Zaghouan e Beja, e ieri in varie altre delegazioni tra cui Manouba e Tebourba. Misure restrittive sono state imposte anche a El Kef e Monastir. La linea generale dell'esecutivo è quella di decretare misure di chiusura ove si superino i 400 casi per ogni 100.000, ma per oggi sono attesi nuovi provvedimenti per far fronte all'emergenza. Ad allarmare le autorità, oltre alla scoperta di 6 casi di variante Delta e una brasiliana, il numero dei ricoveri perché ospedali pubblici e cliniche private sono vicini al limite delle capacità ricettive con una campagna di vaccinazione che procede piuttosto a rilento. Sono le 1.661.855 persone ad aver ricevuto almeno una dose del vaccino e 445.967 anche la seconda, su una popolazione di circa 12 milioni di abitanti.