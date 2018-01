Soffre per anni di dolori addominali, nell'intestino aveva pezzi di bustine di ketchup

Lunedì 8 Gennaio 2018, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 19:47

Una donna britannica di 41 anni ha avvertito lancinanti dolori addominali per sei anni, pensando di essere affetta da una grave malattia intestinale. In seguito i medici hanno scoperto che la causa dei forti dolori era da attribuire a dei pezzi di plastica delle bustine di ketchup che la donna aveva ingerito e che avevano perforato le pareti dell'intestino.Secondo il Guardian, la paziente soffriva di forti dolori che persistevano anche per alcuni giorni e che avevano indotto i medici a credere che la signora soffrisse del morbo Crohn, una malattia infiammatoria cronica dell'apparato digerente. Nonostante le cure somministrate, la donna non avvertiva nessun miglioramento.I medici del Heatherwood and Wexham Park Hospital, della città di Slough, hanno deciso pertanto che l'unico tentativo fosse sottoporre la paziente ad un intervento poiché la donna non rispondeva alle cure dei trattamenti standard. Cosí, mediante una laparoscopia, che consente di osservare la cavità addominale, i medici hanno scoperto nell'organismo della donna due pezzi di plastica delle bustine di ketchup del noto brand Heinz.Dopo l'intervento, che ha liberato la signora dai lancinanti sintomi, la paziente ha affermato di non ricordare come e quando è riuscita a ingerirli.