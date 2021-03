Gran Bretagna, degenera manifestazione a Bristol: 20 poliziotti feriti e 7 arresti

Degenerano le proteste a Bristol (Gran Bretagna). Ieri sera, mentre si teneva una manifestazione pacifica contro il disegno di legge che vuole rafforzare i poteri d'intervento della polizia britannica, è esplosa la violenza nelle strade. Diversi poliziotti sono rimasti feriti negli scontri e alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme. La ministra dell'Interno, Priti Patel, su Twitter, ha parlato di «scene inaccettabili» da parte dei dimostranti. La manifestazione, stando alla ricostruzione dei media locali, doveva essere pacifica: gli scontri sono stati causati da alcuni antagonisti che si sono uniti al corteo armati di mazze da baseball.

Unacceptable scenes in Bristol tonight.

Thuggery and disorder by a minority will never be tolerated.

Our police officers put themselves in harms way to protect us all.

My thoughts this evening are with those police officers injured.

— Priti Patel (@pritipatel) March 21, 2021