Una bara di quercia inglese rivestita di piombo accoglierà la salma del principe Filippo

Sarà una bara di quercia inglese rivestita di piombo a ospitare la salma del principe Filippo d'Inghilterra. Una scelta normale per i reali britannici che vengano sepolti in bare rivestite con questo metallo perché ideale per tenere fuori l'umidità e preservare il corpo più a lungo. Quello della principessa Diana era così pesantemente foderato che pesava un quarto di tonnellata.



Filippo un giorno sarà sepolto con sua moglie nella cappella commemorativa a Frogmore Gardens. Le loro bare sarebbero state realizzate più di 30 anni fa, pronte a essere trasferite e sepolte insieme quando Sua Maestà, la regina Elisabetta morirà. Fino ad allora, da sabato, il principe sarà calato nella Volta Reale in attesa che la consorte lo raggiunga.

Le esequie del duca di Edimburgo si svolgeranno sabato presso la cappella di San Giorgio a Windsor seguendo un cerimoniale che lo stesso Filippo aveva pianificato sino all’ultimo dettaglio, dalla Land Rover modificata che trasporterà il suo feretro, alla singola corona di fiori sulla bara, la bandiera personale, il cappello della divisa, la spada. Aveva chiesto una cerimonia raccolta, rifiutando di buon grado il funerale di Stato cui, seppur non re, avrebbe potuto avere diritto. Nel rispetto delle norme sul Covid saranno presenti solo 30 invitati: la regina, i quattro figli, i nipoti, alcuni collaboratori con i quali il principe era stato a stretto contatto. Harry per l’occasione tornerà dagli Usa. Meghan, che aspetta un bambino, rimarrà invece a Los Angeles