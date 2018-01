Gran Bretagna, rimpasto di governo ma i ministri più pesanti restano al loro posto

Lunedì 8 Gennaio 2018, 17:41 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 18:56

Ministri di primo piano confermati in blocco nel (limitato) rimpasto di governo avviato oggi dalla premier Tory britannica, Theresa May. Lo annuncia Downing Street, come largamente previsto, formalizzando la decisione di lasciare in particolare al loro posto il ministro degli Esteri, Boris Johnson, quella dell'Interno, Amber Rudd, quello per laBrexit, David Davis, e il cancelliere dello Scacchiere, Philip Hammond, titolare di Tesoro e Finanze.I media danno inoltre per scontata la permanenza sulla poltrona di ministro della Difesa dell'ultimo dei 'top 5', GavinWilliamson, un uomo di fiducia della May, nominato del resto alla guida di questo dicastero appena un paio di mesi fa in sostituzione di Michael Fallon, travolto come altri dallo scandalo sui sospetti di molestie sessuali a Westminster.Spetterà invece David Lidington, finora ministro della Giustizia britannico e in passato responsabile degli Affari Europei, subentrare nell'incarico strategico di ministro dell'Ufficio di Gabinetto a Damian Green, l'ex numero due del governo Tory costretto nelle settimane scorse alle dimissioni sull'onda d'uno scandalo a luci rosse. Lidington, figura di esperienza, erediterà da Green un ruolo di cucitura fra i vari dicasteri all'interno dell'esecutivo, oltre che con le altre istituzioni del Regno, ma per ora non la nomina parallela a primo segretario di Stato, ossia di vicepremier de facto. Mentre si deve "accontentare" della promozione alla carica sostanzialmente onorifica di cancelliere del Ducato di Lancaster.