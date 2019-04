Domenica 7 Aprile 2019, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 11:39

Sembra impossibile che la scena si sia svolta in Europa, nella civilissima Inghilterra, eppure in due si sono affrontati per strada a colpi di machete in mezzo ad una folla che assiste alla scena, neanche troppo terrorizzata.I fatti si sono svolti a Newcastle, lo scorso 22 agosto, con protagonisti Abdul Kefia, 26 anni, e Twayne Bailey, 21 anni, che sono stati poi fermati e giudicati.La camera immortala Kefia che impugna il machete provocando il suo avversario che, a sua volta, sfila un machete dallo zaino cercando di portare un attacco, per poi scappare precipitosamente.Entrambi finiti in tribunale sono stati condannati a 20 e 11 mesi di galera. Bisogna però precisare che in Inghilterra la condanna a pene detentive è certa, senza tutti gli sconti che consentono in Italia di evitare le sbarre.