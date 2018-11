La Gran Bretagna non trova più soldati: pronti ad arruolare gli stranieri

La Gran Bretagna, a corto di reclute, è pronta ad arruolare nelle Forze Armate di Sua Maestà anche cittadini delle ex colonie del Commonwealth che non abbiamo mai risieduto del Regno: se non mercenari, quasi. A prevederlo è una riforma annunciata oggi dal ministero della Difesa, sullo sfondo di un rapporto che nel 2017 ha indicato un buco di 8.200 soldati, marinai e aviatori rispetto all'organico necessario, con un livello di penuria mai visto dal 2010.



La riforma, riferisce la Bbc, elimina le restrizioni imposte finora secondo le quali i cittadini di altri Paesi del Commonwealth potevano essere assoldati nel Regno solo a patto che vi avessero vissuto per almeno 5 anni, salvo un contingente di 200 ai quali era comunque richiesto un periodo di residenza sull'isola inferiore al quinquennio. Da oggi invece si cambia: spazio anche ad aspiranti militari che nel Regno Unito non hanno messo mai piede, stando alle nuove regole. Saranno considerate, precisa la Bbc, le prevedibili candidature in arrivo in particolare da India, Australia, Kenia, Figi, Sri Lanka.

Lunedì 5 Novembre 2018, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 16:51

