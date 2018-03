Inghilterra, almeno 12 scuole in lockdown: e-mail minacciano spari contro i ragazzi all'uscita

Almeno una dozzina di scuole sono state temporaneamente sottoposte a divieto di accesso e di uscita dalla polizia nel sud dell'Inghilterra, in seguito a una serie di email in cui si minacciava di «falciare» o «sparare» ai ragazzi alla fine delle lezioni. La polizia interpreta la cosa come un atto di mitomania o una bravata di pessimo gusto, ma ha comunque adottato misure precauzionali di sicurezza per proteggere l'uscita degli scolari in diversi istituti della Cornovaglia, del Devon e di Durham.



Nessun incidente si è al momento verificato, ma i tabloid online riferiscono di momenti di grande ansia, e talora di panico, fra i genitori. «Siamo a conoscenza di una serie di comunicazioni maligne fatte ad alcune scuole del Devon e della Cornovaglia come di altre zone del Paese», ha detto un portavoce della polizia locale precisando che gli investigatori «prendono estremamente sul sul serio le burle» e i falsi allarmi e «stanno indagando per individuare chi ne è responsabile».

Mercoledì 28 Marzo 2018, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 16:27

