Grano, finalmente c'è una concreta svolta nella lunga diatriba fra Russia e Ucraina. Quello di Istanbul è il primo vero accordo sui corridoi nel Mar Nero per l'esportazione di cereali dai porti dell' Ucraina. E soprattutto la prima intesa tra Mosca e Kiev dall' inizio della guerra il 24 febbraio. Non a caso sarà presente anche il segretario generale dell'Onu, Guterres.

Grano, accordo tra Ucraina e Russia: oggi la firma a Istanbul

Grano, prezzi crollano

Torna ai livelli precedenti l'attacco russo in Ucraina il prezzo del frumento nel giorno dell'accordo tra Mosca e Kiev che sblocca le esportazioni attraverso i porti sul Mar Nero. Il grano tenero viene scambiato a 784,5 dollari per ogni singola unità contrattuale da 5mila staia (-2,64%), come lo scorso 16 febbraio, una settimana prima dell'attacco di Mosca a Kiev. Analoga la dinamica del grano duro (-2,32% a 841,25 dollari per 5mila staia), poco sotto la chiusura dello scorso 18 febbario. L'accordo sul grano ucraino che sarà firmato oggi a Istanbul riguarda la creazione di corridoi sicuri da Odessa e altri due porti sotto controllo dell'Ucraina. Lo riferiscono fonti informate citate dalla Tass, che confermano così le indiscrezioni di ieri. L'intesa non prevede scorte militari per le navi che trasporteranno il grano.

Grano, quanto ne arriverà in Italia

Via libera all'arrivo in Italia di quasi 1,2 miliardi di chilli di mais per l'alimentazione animale, grano tenero per la panificazione e olio di girasole dall'Ucraina grazie all'accordo sulle esportazioni di cereali ed altri prodotti alimentari raggiunto tra Kiev e Mosca. È quanto stima la Coldiretti nel commentare positivamente gli effetti della firma dell'accordo raggiunto tra Nazioni Unite, Turchia, Ucraina e Russia per assicurare i traffici commerciali nei porti del Mar Nero, sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero 2021. «L'Ucraina - sottolinea la Coldiretti - nonostante il calo dei raccolti resta uno dei principali produttori e rappresenta il 10% del commercio mondiale di frumento tenero destinato alla panificazione ma anche il 15% del mais per gli allevamenti. E l'accordo raggiunto per la ripresa del passaggio delle navi cariche di cereali sul Mar Nero è importante per salvare dalla carestia 53 Paesi. L' emergenza mondiale riguarda direttamente l'Italia che è un Paese deficitario ed importa addirittura il 62% del proprio fabbisogno di grano per la produzione di pane e biscotti e il 46% del mais di cui ha bisogno per l'alimentazione del bestiame», secondo l'analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia peraltro che l'Ucraina è il nostro secondo fornitore di mais con una quota di poco superiore al 13% (785 milioni di chili), ma garantisce anche il 3% dell'import nazionale di grano (122 milioni di chili) senza dimenticare gli arrivi di ben 260 milioni di chili di olio di girasole. «Lo sblocco delle spedizioni sul Mar Nero è importante per l'Italia in una situazione in cui - conclude la Coldiretti - senza precipitazioni rischiano di dimezzare i raccolti nazionali di foraggio e mais destinati all'alimentazione degli animali di cui l'Italia è peraltro fortemente deficitaria, mentre la produzione di grano tenero risulta in calo del 20%».

Putin: non tutte risolte le questioni sul grano ucraino