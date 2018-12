Il grattacielo scricchiola, evacuate 3mila persone: «Potrebbe crollare». Strani rumori al decimo piano

Dopo aver sentito alcuni rumori, segnalati al decimo piano, un grattacielo di 33 piani è stato evacuato: alcuni inquilini lo avevano sentito 'scricchiolare', ed è scattato il piano di emergenza con circa tremila persone mandate via e l'edificio che si sarebbe mosso di due millimetri.È successo in Australia, precisamente a Sidney: si tratta della Opal Tower, una torre ultimata di recente all'Olympic Park di Sidney. La crepa, ha riferito la polizia - affermano i media australiani citati dalla BBC - è stata individuata dopo che rumori allarmanti erano stati segnalati al decimo piano.L'ordine di evacuazione riguarda anche edifici circostanti per un raggio di un chilometro e in una mail inviata ai residenti di un edificio adiacente viene sottolineato che l'vecuazione è stata ordinata perchè il grattacielo «potenzialmente potrebbe crollare», scrive il Sydney Morning Herald.