Gravissima dopo un digiuno «purificatore»: la donna si era barricata in casa

Aveva iniziato un digiuno buddista, da lei considerato purificatore, la 52enne italiana rintracciata in un appartamento in località Siem Reap, in Cambogia, dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip), con il supporto della polizia cambogiana. La donna da vari giorni non rispondeva più alle chiamate, tanto che il proprietario dell'abitazione dove la 52enne viveva ha deciso di rivolgersi alla polizia del luogo. Dopo una segnalazione del Console di sede è stato attivato il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia attraverso l'esperto per la sicurezza. Quando a fatica i poliziotti sono riusciti a fare irruzione in casa, dove la donna si era barricata, hanno trovato la 52enne in gravissime condizioni. Trasferita al Royal Angkor International Hospital, ai sanitari ha poi confidato di aver seguito un percorso di purificazione per sacrificare la propria vita alla divinità.

Venerdì 2 Agosto 2019, 12:05 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2019 13:15

