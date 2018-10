Grecia: presentato il bilancio 2019, manca il taglio alle pensioni

Martedì 2 Ottobre 2018, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il grande assente nel bilancio greco del 2019 presentato in parlamento è il taglio pensionistico. Taglio, che era stato concordato coni creditori. Questo è il primo bilancio che non include aiuti finanziari internazionali a partire dalla crisi del 2010.Il governo del primo ministro Alexis Tsipras prevede di compensare il deficit con una solida crescita economica, un calo della disoccupazione e con un aumento delle entrate fiscali. Il ministero delle Finanze prevede una crescita economica superiore al 2,5% nei prossimi anni. Mentre si stima che il tasso di disoccupazione continui a scendere dall'attuale 19,1% al 16,7% entro la fine del prossimo anno.Il governo greco, inoltre, conta su un avanzo di bilancio primario- senza pagamenti del debito- del 3,96% del prodotto interno lordo. La cifra non include il taglio pensionistico. Una delle condizioni che la Grecia deve rispettare nei termini stabiliti dai creditori è di mantenere l'avanzo di bilancio primario sopra il 3,5% del Pil.La Grecia in agosto è uscita da una serie di programmi di salvataggio ed è appena tornata sui mercati dei finanziamenti internazionali. Nonostante ciò, Atene rimane sotto stretto monitoraggio.