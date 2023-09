Grecia, presidente dei medici: ho avuto contatti con la mafia

"Ho avuto contatti con la mafia, ma non lo sapevo", dichiarazioni choc della presidentessa dell'Associazione dei medici dell'ospedale di Atene-Pireo (EINAP), Matina Pagoni durante una diretta tv di questa mattina.

L'importante medico di Atene, che ha avuto massima notoirietà durante i giorni drammatici del Covid, è stata ospite di Danae Barka, vivace conduttrice della trasmissione "Vai Danae", contenitore mattutino dell'emittente Mega tv. Per una volta non ha affrontato i temi della salute, a lei cari, ma ha parlato della sua vita privata.

Nel raccontare i giorni dei suoi studi in medicina all'Università di Napoli ha candidamente confessato di avere avuto stretti contatti con la camorra, che lei ha genericaente chiamato mafia.

Ha raccontato di un furto subito mentre viveva nella città italiana e dell'impredibiile conclusione di quell'evento: "Durante gli studi a Napoli ho avuto contatti con la mafia ma non lo sapevo. Mi sono stati rubati i gioielli, l'ho detto alla signora che mi ospitava e un'ora dopo i gioielli erano tornati al loro posto".

Il racconto ha suscitato scalpore in Grecia ed è stato ripreso dalla maggior parte dei siti di informazione ellenici che hanno sottolineato l'antico contatto fra il medico più noto del Paese e l'organizzazione malavitosa napoletana.