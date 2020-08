Grecia, tempesta sull'isola di Eubea: 7 morti, anche un bimbo di otto mesi

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piogge torrenziali, nubifragi, e un bollettino che attualmente dice sette morti, ma il bilancio è costante in aggiornamento e al momento ci sarebbe anche un disperso. Il temporale che ha colpito l'Isola di Eubea , in Grecia , a nord di Atene, nel weekend ha causato danni gravissimi. Colpa del ciclone Thalia, che ha sopreso nel sonno la popolazione lasciando poche speranze di salvezza soprattutto agli anziani. La città più colpita è Politika, sulla costa occidentale. Tra i deceduti il più piccolo ha appena otto mesi, il più grande 86.Molte strade sono allagate e impercorribili e per salvare 43 delle 97 persone soccorse in totale, si è reso necessario l'impiego di elicotteri. Sul posto si è recato il viceministro alla protezione civile Nikos Jardalias, il quale si è dovuto difendere da numerose critiche. Questo perchè a detta di molti, nonostante si sapesse dell'imminente pericolo non era stato attivato il protocollo di allerta ed evacuazione. Allarme dei metereologi ignorato, insomma, sebbene Jardalias si sarebbe difeso affermando che si tratti di un evento eccezionale, impossibile da prevedere in queste proporzioni.Le stime attualmente parlano di oltre tremila stabili allagati tra aziende