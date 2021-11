Green pass europeo, ecco come viaggeremo: quando serve il tampone e la quarantena

Il Green pass, con una validità di 9 mesi, sarà fondamentale per spostarsi senza restrizioni all'interno dell'Europa. Anche a Bruxelles puntano sul certificato verde Covid per uniformare e garantire le possibilità di spostamenti tra Paesi membri. Le novità proposte dal commissario alla giustizia Ue Didier Reynders prendono in considerazione i dati sulla quarta ondata e la graduale introduzione delle dosi di richiamo in molti Stati membri e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati