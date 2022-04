Vacanze, la Grecia abolisce green pass e mascherine al chiuso. Ma solo per l'estate (e dal 1° maggio)

È un liberi tutti, ed è pure un invito a passare le vacanze estive 2022 in Grecia. Semmai, le restrizioni torneranno a settembre. Ma intanto la Grecia ha deciso che eliminerà le regole anti Covid, anche l'obbligo delle mascherine. E anche l'obbligo di mostrare il Green pass. Insomma, si torna in tutto e per tutto alla vita prima della pandemia. Una decisione saggia? Sicuramente una scelta redditizia ma forse poco lungimirante. Il rischio è che ci sia il boom di prenotazioni questa estate ma che poi ci siano picchi di contagi che metteranno in difficoltà gli ospedali e l'assistenza sanitaria in generale. La pandemia del Sars-Cov-2 ha dimostrato infatti che se si abbassano completamente i livelli di attenzione e se si aboliscono le misure di prevenzione, il virus rialza la testa e le infezioni aumentano in modo esponenziale.

Il ministro della salute del paese, Thanos Plevris, ha confermato che dal 1° maggio non sarà più richiesto di mostrare la prova della vaccinazione per entrare in luoghi come ristoranti e bar, mentre dal 1° giugno le mascherine per il viso non saranno più obbligatorie nei luoghi chiusi (lo saranno soltanto in luoghi molto specifici come le case di riposo).

Ο Υπουργός Υγείας @thanosplevris ανακοίνωσε τον οδικό χάρτη αποκλιμάκωσης των μέτρων κατά της πανδημίας Covid-19. pic.twitter.com/5l8mI2ayCx — ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (@YpYgGR) April 13, 2022

Eccezioni - Per quanto riguarda l'abolizione dell'obbligo di usare la mascherina, le uniche eccezioni alla misura saranno su tutti i mezzi di trasporto pubblico (autobus, treni, navi - al chiuso - e aerei), dove sarà obbligatoria.

La decisione di allentare le restrizioni, ha detto il ministro, si basa «sui dati epidemiologici e sui suggerimenti degli esperti». Le autorità hanno detto anche che tutte le misure Covid saranno riviste a settembre, a seconda della situazione in quel momento.

COVID restrictions lifted in 🇬🇷 #Greece!



Entry into the country has been made even easier for the upcoming #summer season, as passenger tracing forms have been abolished.



Update in this post with the complete information 🔽https://t.co/N1l6iKsNRx — COVID Pass Certificate (@CovidTravelPass) April 13, 2022

Verranno anche rimossi gli obblighi di test per alunni ed insegnanti nelle scuole, ma le mascherine continueranno ad essere obbligatorie negli ambienti chiusi fino al primo giugno, e anche dopo quella data negli ospedali e nelle case di riposo. I test rapidi che i non vaccinati devono fare per accedere ai loro posti di lavoro saranno ridotti a uno alla settimana. La Pasqua ortodossa, il 24 aprile, verrà celebrata seguendo le regole tuttora in vigore, ha detto Plevris. I turisti che si recano in Grecia sono stati già esentati dall'obbligo di registrarsi su un sito governativo prima di entrare nel Paese, ma i certificati di vaccinazione o un test negativo continueranno ad essere obbligatori per chi si reca in Grecia in vacanza. Inoltre, dal 1° maggio al 31 agosto, la capacità e il funzionamento di tutti gli spazi torneranno al 100%.

L'obbligo di presentare i certificati di vaccinazione o di guarigione della malattia o un test negativo per l'accesso ai luoghi chiusi sarà eliminato tra il 1° maggio e il 31 agosto. Si mette, di fatto, tra parentesi la pandemia. Ed è la parentesi estiva, quella che serve grazie anche alle attività all'aperto a risanare i bilanci del settore turistico che è stato travolto dall'emergenza sanitaria.

Plevris ha detto che la revoca dell'obbligo per i viaggiatori del certificato digitale europeo Covid-19 ( Green pass base ) per l'ingresso nel paese sarà esaminato nell'immediato futuro. Anche le sanzioni per chi non si è vaccinato vanno in soffitta: la multa di 100 euro per i cittadini non vaccinati di età superiore ai 60 anni sarà sospesa a partire da.

