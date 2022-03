Grenoble, cinque persone trovate morte in casa: 4 sono bambini. Ipotesi omicidio-suicidio

Cinque cadaveri, di cui 4 bambini, sono stati trovati in un appartamento a Grenoble, in Francia, nella mattinata di sabato. Secondo le prime informazioni, come riportato dai media francesi, si tratterebbe di una madre e i suoi 4 figli. Potrebbe trattarsi di un omicidio suicidio.

Uccide la moglie a letto, poi si impicca in garage: a trovarli la figlia. Erano morti da almeno due giorni

Annamaria Sorrentino: «Miss Campania fuggiva dalle botte del marito prima di precipitare dal balcone»