Greta Thunberg: senza l'Asperger non avrei lottato così. Lavoro e penso in modo diverso

Lavoro e penso in maniera un po' diversa - spiega la 16enne attivista svedese -. Per chiunque altro era facile dimenticare questa terribile immagine mostrataci in classe, mentre io non sarei stata più in grado di guardarmi allo specchio, se avessi lasciato perdere

.

Ho smesso di volare e di comprare nuove cose, a meno che non sia assolutamente necessario

, dice tra le altre cose nell'intervista.

Sono anche diventata vegana

Domenica 17 Marzo 2019, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 19:48

Seè diventata la Greta Thunberg di cui parla il mondo intero, in qualche modo, è anche "grazie" alla sua malattia, la sindrome di Asperger . Lo ha confidato lei stessa in un'intervista al Young Post, sito web del South China Morning Post, a due giorni dalle manifestazioni per la salvezza del pianeta che hanno visto scendere milioni di persone nelle piazze di tutto il mondo.A scatenare il suo impegno per il clima è stata l'immagine di un orso polare consumato dalla fame. «».