Greta Thunberg stuprata, azienda petrolifera nella bufera per degli adesivi. Lei: «Disperati»

They are starting to get more and more desperate...

This shows that we’re winning. https://t.co/NLOZL331X9 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 29, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:51

Una ragazzina di spalle, nuda, il nome Greta sulla schiena, mentre un uomo la trattiene per le, pronto a violentarla. E' l'immagine che un'canadese ha realizzato in forma di adesivo per attaccare l'attivista ambientale Greta Thunberg. Un'immagine di violenza inaudita, per giunta contro una, che ha fatto il giro del web sollevando un polverone di denuncia e critiche, arrivando fino alla diretta interessata.A partire dalla denuncia sui social, HuffPost Canada è riuscita a mettersi in contatto con un dipendente dell'azienda petrolifera, che in forma anonima per paura di ritorsioni ha rivelato alcuni dettagli. L'adesivo farebbe parte didistribuito negli ultimi giorni da un'altra compagnia, interessata a produrre altri adesivi simili per l'azienda petrolifera. «E' stato totalmentee sbagliato», ha concluso il dipendente.Michelle Narang, che per prima ha denunciato su Facebook l'accaduto, ha cercato poi di mettersi in contatto con il general manager dell'azienda incriminata. Gli ha chiesto se fosse a conoscenza di adesivi raffiguranti lodi una minorenne e non solo lui avrebbe risposto di sì, ma avrebbe aggiunto: «Non è una, ha 17 anni», come se questa fosse una giustificazione valida per la. Ha poi concluso sottolineando che l'azienda non ha niente a che fare con la produzione e la distribuzione dell'adesivo.La voce si è sparsa e anche diversi esponenti politici canadesi hanno preso la parola, condannando fermamente il disegno «disgustoso e degradante».è infine venuta a conoscenza della situazione, e ha deciso di replicare tramite Twitter. «Stanno diventando sempre più disperati. Questo dimostra che stiamo vincendo». La battaglia di Greta per ilcontinua, nonostante i frequenti attacchi che ha subito online e non solo da quando è cominciata la sua protesta ambientalista, divenuta globale in poco tempo.