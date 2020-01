Mamma muore mentre mangia la grigliata al ristorante in Galles: soffocata da un osso

Muore soffocata davanti alla figlia. Karen Hopkins è morta a 47 anni sotto gli occhi della figlia Rhiannon Evans mentre si trovavano al ristorante Brewers Fayre a Ebbw Vale, nel Galles del Sud. Le due avevano trascorso la giornata in giro e avevano deciso di andare a mangiare qualcosa al ristorante dove hanno ordinato una grigliata mista.

Durante la cena però la figlia ha notato qualcosa che non andava nella madre e quando le ha chiesto se stesse bene la donna ha fatto un cenno per dire di no. Inizialmente Rhiannon ha provato a darle dei colpi sulla schiena per aiutarla, vedendo che non funzionava ha chiesto aiuto e le è stata praticata la manovra di Heimlich a seguito della quale ha espulso il boccone, ma non è riuscita a riprendersi.

I soccorsi, giunti sul luogo, hanno proseguito con i tentativi di rianimazione ma per la 47enne non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riporta il Daily Mail, i fatti si sono svolti lo scorso agosto, ma solo ora il caso è stato archiviato come incidente. L'autopsia ha infatti mostrato che ad uccidere la donna sarebbero stati dei pezzi di osso della carne che le hanno ostruito le vie aeree soffocandola.

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA